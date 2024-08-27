Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bir dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, çevre sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AVCILAR'da 3. katta bulunan dairenin penceresinden dışarı çıkan kedi pervazda mahsur kaldı. Cam kapalı olduğu için içeri de giremeyen kedinin kurtarılması için çevre sakinleri seferber oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarına başlayacakken, daire sahibinin bir yakınının eve gelmesiyle kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Penceenin pervazında bir olduğunu görenler, daire sahibini uyarmak istedi. Evde kimsenin olmadığı anlaşılınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler itfaiye merdivbeniyle kediyi kurtarmak için hazırlık yapmaya başladı. Çevredekiler evde oturanlara telefonla ulaşmaya çalışırken gelen sokağa gelen bir kişi dairenin baldızının evi olduğunu söyledi. Anahtarın kendisinde olduğunu söyleyen kişi kapıyı açarak binaya girdi. Daireye çıkan kişi 3. kattaki dairenin penceresini açarak kedinin içeri girmesini sağladı. Kedinin kurtarılması üzerine itfaiye ekipleri müdahaleden vazgeçti.

"İYİ KONTROL ETMEMİŞİM HATA BENİM"

Eve gelerek besledikleri iki kediden mahsur kalan 'Şeker' i kucağına alan Nehir Engel, 'Cama çık çıkıyor. Biz genelde seslenince geliyor içeri.Bu sefer unuttuk sanırım camda. Camı kapatıp çıkınca da görmemişiz' diye konuştu. Annesi Ayça Engel ise, olayı duyunca koşarak eve geldiklerini belirterek, Aslında kontrolüm altında hiç çıkmaz da.Kontrol ederek kapattım kapıyı camı. İyi kontrol etmemişim hata benim' diye konuştu. Ayça Angel upencere pervazında mahsur kalan kedisine uzun süre sarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar İtfaiye kedi Hayvanlar İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Resmi Gazete bugün (27 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? GELİNİM MUTFAKTA 27 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Ağustos DGS bugün açıklanacak mı? Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi) TABİİ Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 27 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GALATASARAY- YOUNG BOYS MAÇI İZLE! Galatasaray- Young Boys maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Ağustos Salı günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title