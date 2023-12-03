Avcılar'da Mağazadan Mont Çalındı

AVCILAR'da mağazanın önünde askıda duran montu inceleyen bir kişi, önce etrafı kolaçan etti ardından da montu giyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşyeri sahibi Uğur Dolu, "5 dakika boyunca giydi çıkardı. Ürünün askısını bile götürdü" dedi.

Olay, Merkez Mahallesi'ndeki bir işhanında bulunan giyim mağazasında meydana geldi. İşyeri çalışanı başka bir müşteriyle ilgilenirken, bir kişi mağazanın önünde askıda bulunan montu incelemeye başladı. Ardından montu üzerinde denedi. Etrafı kolaçan ettikten sonra, güvenlik kameralarının kendini görüntülediğinden habersiz montu giydi. Montun askısını da eline alan şüpheli kayıplara karıştı.Hırsızlık, iş yeri sahibinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ortaya çıktı. Mağaza sahibi Uğur Dolu, "18-22 yaşlarında bir genç önceki akşam 20.00 arkadaşla müşteriyle ilgileniken montumuzu çalıyor. Şikayetçi olmadık inşallah başkasının canı yanmaz. 5 dakika boyunca giydi çıkardı ürünün askısını bile götürdü. Merdivenden çıkıp gitti. Askıyı da aldı bin 500 liralık monttu. O da bizim sadakamız olsun " dedi. Hayırlı olsun. Güle güle giysin diyoruz geri getirmeyeceğine göre. Şikayette bulamadık. Başkasının canını yakmasın. İnşallah ihtiyaç sahibi biridir de kullanır" dedi.