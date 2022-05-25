AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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AVCILAR'DA KUYUYA DÜŞEN KÖPEKLERİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da su kuyusuna düşen 4 yavru köpeği, itfaiye kurtardı.

AVCILAR'da su kuyusuna düşen 4 yavru köpeği, itfaiye kurtardı.

Firuzköy Mahallesi Poyraz Caddesi'nin yakınında ağzı açık su kuyusuna 4 yavru köpek düştü. Çevredekiler gelen sesler üzerine durumu fark ederek köpekleri, yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi, merdivenle kuyuya indi. İtfaiye eri köpekleri kurtardı. Köpekler Avcılar Belediyesi Veteriner ekibine teslim edilirken su kuyusunun üstü kapatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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