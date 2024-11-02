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Avcılar'da Kuyumcuya Saldırı: Haraç İddiası

Avcılar'da Kuyumcuya Saldırı: Haraç İddiası
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Avcılar'da motosikletli iki şüpheli, kuyumcunun önüne gelerek 4 el ateş açtı. Kuyumcu sahibi, bir haftadır tehdit mesajları aldıklarını ve 5 milyon lira haraç istendiğini belirtti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

AVCILAR'da kuyumcunun önüne motosikletle gelen 2 şüpheli 4 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kuyumcunun sahibi Oğuzhan Sönmez " 5 milyon ceza kestiklerini söylüyorlar. Mesajlar atıyorlar bize. 'Parayı alamazsak canınızı alacağız' diyorlar" dedi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde bugün saat 05.00 sıralarında gelen motosikletteki iki şüpheli kuyumcuya 4 el ateş etti. Saldırının bildirilmesi ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kuyumcuya 4 kurşunun isabet ettiği belirlendi.

HARAÇ İDDİASI

Kuyumcu Oğuz Sönmez, saldırıyı sabah fark ettiklerini, bir haftadan bu yana yurt dışından farklı numaralarla kendilerine tehdit mesajları geldiğini söyledi. Sönmez, "5 milyon ceza kestiklerini yazıyorlar. Parayı almazsak canınızı alacağız diye tehditlerde bulunuyorlardı. Para veremeyeceğimizi söyledik. Saldırı oldu. Polisten saldırganların tespit edilerek yakalanmalarını bekliyoruz" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede kapsamla araştırma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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