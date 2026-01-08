Haberler

Avcılar'da binanın çatısından parçalar düştü; caddedeki mağaza görevlisi son anda kurtuldu

Avcılar'da binanın çatısından parçalar düştü; caddedeki mağaza görevlisi son anda kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da etkili olan kuvvetli rüzgar, 4 katlı bir binanın çatısındaki parçaların yola düşmesine neden oldu. Olay sırasında elbise mağazasındaki görevli son anda kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

AVCILAR'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısındaki parçalar yola düştü. Bu sırada elbise mağazasındaki kıyafetleri kontrol eden görevli, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle caddedeki 4 katlı binanın çatısındaki parçalar yola düştü. Bu sırada elbise mağazasındaki kıyafetleri kontrol eden görevli, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 4 katlı binanın çatısından parçaların kopması ve bu sırada elbise mağazasındaki kıyafetleri kontrol eden görevlinin son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

BAŞKA BİR BİNANIN ÇATISINDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ

Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde ise bir binanın dış cephe kaplamalarının bir bölümü fırtınanın etkisiyle yola düştü. Olayın ardından yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Ömer Bayram, Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı: Dört gözle bekliyorum

Liverpool'da oynayan çocukluk arkadaşını Galatasaray'a çağırdı
Nur Köşker'den Mehmet Akif Ersoy'un sözlerine yanıt: Allah vicdan yerine tenasül uzvunu kullananlardan korusun

Nur Köşker'den Mehmet Akif'e bomba yanıt: Tenasül uzvu...
Yeni Devlet Başkanı hızlı başladı! Maduro'nun kaçırılmasının faturasını bir isme kesti

Yeni başkan hızlı başladı! Maduro faturası bir isme kesildi