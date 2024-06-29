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Avcılar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Yayalara Çarptı: 5 Yaralı

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Avcılar'da kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki yayalara çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor.

Avcılar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DEU 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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