Avcılar'da Klima Ünitesi Patladı, Yangın Söndürüldü

Yangın, saat 17.45 sıralarında Denizköşkler Mahallesi, Muhtar Kazım Akgül Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın birinci katında çıktı. İddiaya göre dairede bulunan klima ünitesinin patlamasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel