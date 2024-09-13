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Avcılar'da Kıyıya Vuran Erkek Cesedi Bulundu

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Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde kıyıya vuran 37 yaşındaki Ufuk Avşar'a ait ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı. Polis, Avşar'ın kimliğini tespit ederken, cenazeden yapılan ilk muayenede kesik veya darp izine rastlanmadı.

AVCILAR'da kıyaya vuran bir erkek cesedi bulundu. Ufuk Avşar'a ait olduğu tespit edilen ceset otopsi işlemleri için hastaneye kaldırıldı.

Ambarlı mahallesi, İskele caddesi sahilinde akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri üzerinden kimlik ve cep telefonunu çıkan kişinin 37 yaşındaki Ufuk Avşar olduğunu tespit etti. İlk muayenede vücudunda kesik veya darp izine rastlanmayan Avşar'ın cenazesi incelenmek üzere Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polisin yakınlarına ulaşmaya çalıştığı kişinin kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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