Avcılar'da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, iki otomobile çarptı

AVCILAR'da kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, kavşaktan geçen iki otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. D-100 Karayolu istikametine ilerleyen Muzaffer Akıncı yönetimindeki 34 DYY 836 plakalı otomobil, iddiaya göre Avcılar İtfaiyesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptı. Hızla gelen otomobil, kavşaktan geçen Ahmet Demir yönetimindeki 34 NG 8437 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise bu sırada sokaktan çıkarak Firuzköy Bulvarı'na giren Volkan Karakaş yönetimindeki 34 FTP 063 plakalı otomobile çarptı. Kazada Ahmet Demir'in kullandığı otomobilde bulunan eşi Müyesser Demir yaralanırken, yanındaki iki çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. Yaralı kadın, Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Ahmet Demir, çarpan otomobilin sürücüsü Muzaffer Akıncı'nın kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olduğunu öne sürdü.