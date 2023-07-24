Avcılar'da Kiralık Evde Yangın Çıktı

Avcılar'da odaları farklı kişiler tarafından kiralanarak kullanılan bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AVCILAR'da odaları farklı kişiler tarafından kiralanarak kullanılan evde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin çalışmaları ile söndürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'nde D-100 yan yol üzerindeki 4 katlı binanın ikinci katında bulunan evde dumanların ardından alevler yükseldi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, bir odadaki eşyaların yandığını belirleyerek müdahale etti. Yangında odadaki bütün eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Evdeki odaların yabancılar tarafından kiralandığı, yanan odanın ise Mısır uyruklu bir kişi tarafından kullanıldığı öğrenildi. İtfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatırken, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.