Avcılar'da Kimyasal Maddeyle Yaralanan Kadının Duruşması Devam Ediyor

AVCILAR'da 2021 yılında Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına devam edildi. Bartın Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün Uzunçelebi hakkında hazırladığı ön raporda vücudunun birçok kısmında yaygın izler olduğu, yüzünün yanığa bağlı ileri derecede değiştiği görülürken sol göz küresinin, göz kapaklarının ve her iki kaşın mevcut olmadığı kaydedildi. Ayrıca Bartın Devlet Hastanesinin hazırladığı raporda da Uzunçelebi'nin yanan kısımlarının vücut yüzey alanının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğu, başka birine tam bağımlı durumda olduğu ve engel oranının yüzde 95 olduğu belirtildi.

Küçükçekmece 2.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Mehmet Yıldız bulunduğu cezaevinden getirilirken Yasemin Uzunçelebi'nin ablası Nazik Uzunçelebi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"BAŞKA BİRİNE TAM BAĞIMLI DURUMDA"

İDDİANAMEDEN