Avcılar'da Kimyasal Madde Dökerek Arkadaşını Öldürmeye Teşebbüs Eden Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Avcılar'da kimyasal madde döktüğü arkadaşını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede mağdurun sağlık durumuyla ilgili ön raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan rapor bekleniyor.

Avcılar'da kimyasal madde döktüğü arkadaşını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin yaralanmasına ilişkin Bartın Adli Tıp Şube Müdürlüğünce hazırlanan ön raporun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Ön raporda, Uzunçelebi'nin olaya bağlı olarak sol gözünü kaybettiği, sağ gözünün bulanık gördüğü, ağzını açamadığı için yemeğini tek başına yiyemediği, ağız ve burundan nefes alamadığı için boynuna trakeostomi açıldığı ve kulaklarının az işittiği belirtildi.

Uzunçelebi'nin yüzünün yanığa bağlı olarak ileri derecede değişmiş olduğu kaydedilen raporda, sağ omuz ve dirsek ekleminde hareket kısıtlılığı bulunan mağdurun her iki elini ise kısmen kapatabildiği bilgisi verildi.

Ön raporda, Bartın Devlet Hastanesinin hazırladığı Engellilik Sağlık Kurulu raporuna da yer verildi. Bu raporda da mağdur Uzunçelebi'nin vücut yüzey alanının yüzde 20'sinin yandığı, bir başkasına tam bağımlı olduğu, engel oranının da yüzde 95 olduğu yönünde görüş bildirildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Yıldız'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan istenen raporun beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın 5 Ekim 2021'de gizlice evine girdiği arkadaşı Yasemin Uzunçelebi'ye kimyasal madde dökerek kaçtığı belirtiliyor.

Sanığın öldürmek amacıyla müştekiye canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal madde fırlattığı anlatılan iddianamede, saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluşan müştekinin hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte tedavi gördüğü ve ifadesinin alınamadığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Yıldız'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.