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Avcılar'da Kimyasal Madde Döken Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

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Avcılar'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Avcılar'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yıldız ile avukatı katıldı.

Mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin ablası müşteki Nazik Uzunçelebi, avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Nazik Uzunçelebi, sanığın en üst hadden cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Tuğba Özçelik de indirim uygulanmaksızın sanığın cezalandırılmasını istedi.

Son savunmasını yapan tutuklu sanık Mehmet Yıldız, mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin kendisine çakmak fırlattığını ileri sürerek, "Ben de kombinin altında duran tası almak için yatak odasından çıktım. Tas çok uzun süredir orada duruyordu. Ben içinde ne olduğunu bilmiyordum. Mağdur da peşimden gelip bana saldırıyordu. Kombinin altında duran tası alıp mağdura fırlattım. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Fark ettikten sonra elimden geleni yapmaya çalıştım. Peçeteyle yüzünü gözünü sildim. Banyoda yıkamaya çalıştım. Sonra da panik oldum çıktım. Polise, sağlık ekiplerine ve itfaiyeye haber verdim. Böyle olacağını gerçekten bilmiyordum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme, sanık Mehmet Yıldız'ı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sanığın savunma ve beyanlarında işlediği suçtan pişman olduğu yönünde olumlu bir kanaat edinilmemiş olduğunu değerlendiren mahkeme, cezasında indirim uygulamadı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Yıldız'ın 5 Ekim 2021'de gizlice evine girdiği arkadaşı Yasemin Uzunçelebi'ye kimyasal madde dökerek kaçtığı belirtilmişti.

Sanığın öldürmek amacıyla müştekiye canavarca hisle yakıcı ve yanıcı nitelikteki kimyasal madde fırlattığı anlatılan iddianamede, saldırının ardından vücudunda hayati tehlike oluşturacak nitelikte birçok yanık oluşan müştekinin hastanede hayati tehlikesi devam eder nitelikte tedavi gördüğü ve ifadesinin alınamadığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Yıldız'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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