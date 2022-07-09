Avcılar'da kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı - Haberler

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Avcılar'da kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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AVCILAR'da çocukların sokakta kibritle oynamaları sırasında gaz kaçağı bulduğu belirtilen park halindeki otomobil alev aldı.

AVCILAR'da çocukların sokakta kibritle oynamaları sırasında gaz kaçağı bulduğu belirtilen park halindeki otomobil alev aldı. Kısa sürede tüm aracı kaplayan alevler otomobilin metal yığınına dönmesine neden oldu. Polis, kibritle oynarken aracın yanmasına neden olduğu öne sürülen Muhammet İ. (11) ve ailesinin ifadesini aldı.

Cihangir Mahallesi Kargıcı Sokak'ta oynayan çocuklardan Muhammet İ. kibrit ile oynarken hemen yanında bulunan park halindeki uzun süreden bu yana kullanılmayan bir otomobil alev aldı. LPG'li otomobildeki kaçaktan kaynaklandığı belirtilen otomobilin motor bölümünde başlayan yangında alevler kısa sürede tüm aracı kapladı. İhbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen otomobil metal yığınına döndü. Sevk edilen polis ve itfaiye ekibinin görüşüne başvurduğu görgü tanığı bir kadın mahalledeki çocukların otomobil yanında ateş yaktığını ve hemen arkasından yangın çıktığını söyledi. Kısa süre sonra gelen ve ağlayarak kibrit ile oynarken yangının çıkmasına neden olduğunu belirten Muhammet İ., geldi.  Polis, kibritle oynarken aracın yanmasına neden olduğu öne sürülen Muhammet İ. (11) ve ailesinin ifadesini aldı.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

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