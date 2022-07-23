Avcılar'da kepengi kırarak tişörtleri çalan şüpheliler aranıyor AVCILAR'da bir tekstil atölyesinin kepengini zorlayarak içeri giren 3 şüpheli, tişörtleri çalarak kaçtı. AVCILAR'da bir tekstil atölyesinin kepengini zorlayarak içeri giren 3 şüpheli, tişörtleri çalarak kaçtı. Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesine 2 hafta önce saat 06.00 sıralarında 34 YT 0383 plakalı kapalı kasa minibüs ile gelen kimliği belirsiz 3 şüpheli işyerinin kepenklerini zorlayarak içeri girdi. Hırsızlar, işyerinde bulunan tişörtleri alarak araca yükledikten sonra geldikleri araçla kaçtı. Polis, güvenlik kamerası ile kaydedilen yüzleri maskeli şüphelileri belirleyerek yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel Cihangir Mahallesi Güncel Haberler

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