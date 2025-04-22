Avcılar'da Kentsel Dönüşümde Beton Blok Düşmesi: Şans Eseri Yaralanan Yok

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı binadan kopan beton blok, yandaki binanın zemin katında bulunan dairenin cam kapı ve pencerelerini kırıp içeri gidi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Gümüşpala Mahallesi'nde yenilenmesine karar verilen bir binanın yıkımına geçildi. Yıkım ekipleri çalışmalarını sürdürürken, üst taraftan kopan beton blok yan tarafa düştü. Blok, Hacı Ergün ve eşinin oturduğu yandaki binanın zemin katında bulunan eve girdi. Bazı parçalar balkondaki masanın üzerine düşerken, balkon duvarını da deldi. Bu sırada odada oturan ve beton bloğu görünce korkuya kapılan Hacı Ergün ve eşi, komşular tarafından sakinleştirildi. Bunun üzerine yıkım durduruldu. Yıkım firması görevlileri evin bir odasının ortasına kadar giren beton bloğu ve balkondaki beton parçalarını temizledi. Hacı Ergün, evi zarar gördüğü için polisi aradı. Yıkım firması görevlileri ise Ergün'e karşılaştığı zararın kısa sürede karşılanacağını söyledi.