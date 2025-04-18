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Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yangın Çıktı

Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yangın Çıktı
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Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan dört katlı bir binada çıkan yangında, bir işçi sepetli merdivenle kurtarıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan dört katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir söküm işçisi sepetli merdiven ile kurtarıldı.

Gümüşpala Mahallesi Arı Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkım süreci devam eden 4 katlı binanın giriş katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın içi kısa sürede dumanla doldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkım firmasında çalışan bir işçi yangın sırasında binanın üçüncü katında mahsur kaldı. Dumandan etkilenen işçi, itfaiyenin sepetli merdiven aracı ile indirildi. Kumaş ve eski eşyaların yandığı binaya Avcılar'ın yanı sıra Küçükçekmece İtfaiyesi de sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile yangın tamamen söndürüldü.

Öte yandan binada iki dairesi bulunduğunu söyleyen bir kişi, kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini boşalttıklarını ve binaya bağımlıların girdiğini iddia etti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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