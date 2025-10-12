Haberler

Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Sırasında Balkon Çöktü, Bir Kadın Yaralandı

Avcılar'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılması istenen bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 66 yaşındaki kadın yaralandı. Olayda, çevredekilerin yardımıyla kadın kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılması istenen 6 katlı binanın giriş katındaki balkon çöktü. Çökme sırasında balkonda bulunan Hayriye E. (66), beton parçalarının altında kalarak yaralandı. Tahliye edilen bina mühürlendi.

Olay, saat 11.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'taki 6 katlı binada meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan binanın yıkım öncesinde daire sahiplerine 1 hafta içinde boşaltmaları için süre verildiği öğrenildi. Binanın giriş katındaki dairenin balkonu aniden çöktü. O sırada balkonda bulunan Hayriye E., beton parçalarının altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Hayriye E., sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 22 dairenin bulunduğu binada 18 dairenin daha önce tahliye edildiği, kalan 4 dairede yaşayanların ise belediye ekiplerince tahliye edildiği öğrenildi. Çevresine emniyet şeridi çekilen bina, belediye ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
