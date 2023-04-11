Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Kapsamında Boşaltılan Binada Yangın Çıktı

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangın itfaiye erlerinin çabası ile büyümeden söndürülürken, yanan malzemelerin hemen yanındaki üç yavru kedi fark edilerek kurtarıldı.

Cihangir Mahallesi Ali Ekber Çiçek Sokak'taki bulunan bir binada, bilinmeyen kişiler tarafından bodrum katta ısınma amacıyla yakılan eşyalar yangına neden oldu. Alev ve dumanların yükselmesi üzerine bu kişiler kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekibi gönderildi. Gelen ekip yoğun duman bulunan bodrum katına giderek yangına müdahale ederken, yanan sünger yatağın hemen yanında 3 minik kedi yavrusu olduğu fark edildi. İtfaiye erlerinden biri iki sefer dışarıya gidip gelerek yavru kedileri arkadaşlarına teslim etti. Yangın söndürülürken, son anda kurtarılan minik yavrular Avcılar İtfaiyesi Grup Amirliği'ne götürüldü. İtfaiye erlerinden biri kurtardıkları yavru kedilerden birisini sahiplendi. Diğer iki yavru da sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, Avcılar'daki hayvanseverler tarafından sahiplendirildi.