Avcılar'da Kentsel Dönüşüm İçin Boşaltılan Binada Yangın Çıktı

AVCILAR'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın üst katında başlayan ve çatıyı saran yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kentsel dönüşüm için boşaltılan 3 katlı binanın üst katında kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerin yaktığı ateş kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesiyle çatı katını saran yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bitişiğindeki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi araştırılırken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.