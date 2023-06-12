Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışması sırasında yol çöktü

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bina temeli kazılırken, önünden geçen yolun yarısı çöktü. Bitişikteki başka bir binanın altında ise, göçük nedeniyle boşluk oluştu. Bina önlem amacıyla boşaltılırken, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli binada ve yolda incelemelerde bulundu.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında bina temeli kazılırken, önünden geçen yolun yarısı çöktü. Bitişikteki başka bir binanın altında ise, göçük nedeniyle boşluk oluştu. Bina önlem amacıyla boşaltılırken, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli binada ve yolda incelemelerde bulundu.

Avcılar'daki Cihangir Mahallesi Salimbey sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın inşaatı için, temel kazısı yapılmaya başladı. İş makinesi ile temel kazısı yapılırken yolun yarısı büyük bir gürültüyle çöktü. Yolun çökmesiyle, temel kazılan binanın yanındaki 4 kattan 12 daireden oluşan Güllüler Apartmanı'nın yolun çökmesiyle altında boşluk oluştu. İhbar üzerine Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri çöken bina ve yolda incelemelerde bulundu.

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