Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları sırasında Elektrik Kesintisi

Avcılar'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları sırasında Elektrik Kesintisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan binanın çökmesi ve yıkım sırasında meydana gelen hasarlar nedeniyle iki sokakta elektrik ve internet kesintisi yaşandı. Yıkım çalışmaları sırasında oluşan zararın müteahhit firma tarafından karşılanacağı bildirildi.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan ancak, bayram nedeniyle ara verilen, iç tarafında gece saatlerinde kısmi çökme meydana gelen, bir evin duvarında delik oluşturan binanın yıkımı sırasında elektrik hatları zarar gördü. Bu nedenle iki sokak karanlıkta kaldı.

Olay 8 Haziran gecesi Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında 20 Nisan'da sokaktaki 6 katlı binada başlatılan yıkım çalışmasına bayram tatili sebebiyle ara verildi. Gece yarısı binanın iç tarafında kısmi çökme meydana geldi. Ekipler bina çevresinde önlem alırken, bitişik bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Devam eden çalışmalar sırasında, bitişik binanın üst katının bir duvarı da kepçe darbesi nedeniyle yıkıldı. Yıkımı yapan müteahhit firmanın, dairedeki zararı karşılayacağı öğrenildi. Bugün devam eden çalışmalarda ise, iş makinesinin çarpması sonucu sokaktaki 2 elektrik direği eğildi ve elektrik ile internet kabloları koptu. Olay nedeniyle Düz Sokak ve yan tarafındaki Av Çıkmazı Sokak'ta saat 15.00'dan itibaren elektrik ve internet kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım firması yetkilileri, sokakta çalışma başlattı. Sokakta yaşayanlar, elektrik ve internet bağlantısının en kısa sürede gelmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail'in alıkoyduğu gemideydi! Türk aktivistin akıbeti belli oldu
Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak

Trump'ın göz diktiği ülkede ABD askeri üs kuracak
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada

Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.