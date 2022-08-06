Avcılar'da kendisini eve kilitleyen kişi polis zoruyla çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da kendisini eve kilitleyen kişi polis zoruyla çıkarıldı

İstanbul Avcılar'da kendisini eve kilitleyen kişi, ikna edilemeyince polis zoruyla çıkarıldı.

 - Güncelleme:

İstanbul Avcılar'da kendisini eve kilitleyen kişi, ikna edilemeyince polis zoruyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta oturan M.İ.Y, ikinci kattaki dairesinin penceresinden bağırmaya başladı.

Bu kişinin çevredekilerin uyarılarını dikkate almaması ve kendisini eve kilitlemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, M.İ,Y'nin atlama ihtimaline karşı evin önüne atlama yatağı açtı. Polis ekipleri de bu kişiyi ikna etmeye çalıştı.

İkna çabaları başarılı olmayınca olay yerine Özel Harekat polisleri çağırıldı.

Ekipler, dairenin kapısını kırarak dışarıya çıkardıkları M.İ.Y'yi polis merkezine götürdü.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

İtfaiye Avcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title