Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtıp hediyelik eşya dükkanı sahibini gasbeden şüpheliler yakalandı

AVCILAR'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hediyelik eşya dükkanı sahibini tehdit ederek, cüzdanı ve kasadaki 7 bin 500 doları gasbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

AVCILAR'da kendilerini polis olarak tanıtıp, hediyelik eşya dükkanı sahibini tehdit ederek, cüzdanı ve kasadaki 7 bin 500 doları gasbeden 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi, Katip Ahmet Sokak'ta bulunan hediyelik eşya dükkanına 7 Şubat Salı günü gelen maskeli 3 şüpheli, kendilerini polis olarak tanıtıp iş yerinde arama yapacaklarını söyledi. Dükkan sahibi M.K.'yi (40) silah ve bıçakla tehdit ederek cüzdanı ve kasada bulunan 7 bin 500 doları gasbeden şüphheliler, olay yerinden kaçtı.