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Avcılar'da kedi ve yılan çıkarma operasyonu

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Avcılar'da kedi ve yılan çıkarma operasyonu

AVCILAR'da iki ayrı aracın motor kısmına giren yılan ile kedi itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

AVCILAR'da iki ayrı aracın motor kısmına giren yılan ile kedi itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

Cihangir Mahallesi'ndeki Fırat Sokak'ta önceki gün Hadi Cihangir, park halindeki hafif ticari aracını çalıştırmak istedi. Araç çalışmayınca kaputu açan Cihangir, motor kısmına giren kediyi fark etti. Cihangir, kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, sokak kedisini motor bölümünde gizlendiği yerden güçlükle çıkardı.

YILANI ÇIKARDILARFiruzköy Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde aynı gün, bir sürücü ise hafif ticari aracında anormallik olduğunu fark etti. Kaputu açan sürücü hareket eden bir yılanla karşılaştı. Yakınlardaki bir oto tamir atölyesine giden sürücü, yılanı çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye, yılanı hayvan yakalama aparatı ile zarar vermeden çıkardı. Hafif ticari açtan çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Cihangir İtfaiye kedi Güncel Haberler

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