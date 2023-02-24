AVCILAR'DA KAZADA 'AŞIRI HIZ' İDDİASI

100 Karayolu'nda sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği iddia edilen otomobil, önce önündeki otobüse ardından başka bir otomobile çarptı. Savrulan otomobil, elektrik direğine vurduktan sonra bariyere çarpıp durdu. Kaza sonucu 1 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, D -100 Karayolu Cihangir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece yönünde hızla ilerleyen Batuhan Kalaycı'nın kullandığı 34 SE 0002 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, önce Özcan Erçil'in kontrolündeki 34 HD 1475 plakalı otobüse, ardından Melih Okut idaresindeki 06 BOC 121 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, elektrik direğine vurduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bitirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Melih Okut, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik hasar alan araçların kaldırılmasının ardından normal akışına döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

ÇOK HIZLI DEĞİLDİK, OTOBÜSE GÖRE HIZLIYDIK

Kaza yapan aracın şoförü Batuhan Baysal, Yan yolda seyrediyordum. Önümdeki otobüs yavaşladı. Ben biraz daha hızlıydım. Frene bastım, duramayınca sol taraftaki boşluğu sinyal verip girmeye çalışırken, aracımın sağ önü otobüsün sol arkasına çarptı. Sonra airbagler açıldı. Direğe çarptım yan yola geçtim. Kimseye bir şey olmadı. Çok hızlı değildik, otobüse göre hızlıydık dedi.

OTOMOBİL ÇOK HIZLIYDI

Kazayı gören Soner Topaktaş, Burada güvenlik olarak çalışıyorum. İlk önce bu karşıdaki araç önce otobüse vurdu. Daha sonra kırmızı araca vurdu. Sonra elektrik direğine vurup, yıkarak yan yola geçti. Araç çok süratliydi diye konuştu