Avcılar'da kaza sonucu hayatını kaybeden Hazine Dülek son yolculuğuna uğurlandı

Harun Şahbazoğlu / İSTANBUL AVCILAR'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden Hazine Dülek son yolculuğuna uğurlandı.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Güney Yan Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucunda hayatını kaybeden Hazine Dülek, Talatpaşa Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Ankara istikametine seyir halinde olan Fetih İsmet Göktaş'ın yönetimindeki 34 DEU 97 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişiden biri olan Hazine Dülek, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı kazada yaralanan eltisi Filiz Dülek'in ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 54 yaşındaki Dülek'in cenazesi Talatpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda defnedildi.