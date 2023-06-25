- Avcılar'da kaza: 2 yaralı

Motosikleti altına alıp metrelerce sürükledi

İSTANBUL - Avcılar'da sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araç önce bir taksiye çarptı ardından seyir halindeki motosikleti altına alarak sürükledi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.30 sıralarında Avcılar E-5 yan yol Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 SY 8049 plakalı araç, sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak önce bir ticari taksiye ardından ise motosiklete çarptı. Aracın altında sıkışan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası olayda motosiklet ve taksi sürücüsü yaralanırken olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar çekilmesi ile trafik normale döndü.