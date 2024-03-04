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Avcılar'da Kayıt Dışı Emlakçılık Yapan Kişi Tahliye Edildi

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Avcılar'da kayıt dışı emlakçılık yaptığı iddia edilen kişi, 27 yabancı uyrukluya yatak karşılığı kiraladığı daireyi tahliye etmek zorunda kaldı. İstanbul Emlakçılar Odası'nın girişimiyle gerçekleşen tahliye sonucunda mağdur ev sahibi rahat bir nefes aldı.

Avcılar'da, kayıt dışı emlakçılık yaptığı iddia edilen kişi, 27 yabancı uyrukluya yatak karşılığı kiraladığı daireyi, komşuların şikayeti ve İstanbul Emlakçılar Odasının girişimiyle tahliye etmek zorunda kaldı.

Mağdur ev sahibi, Merkez Mahallesi'ndeki binanın 2. katında bulunan dairesini emlakçıya kiraya verdi.

Kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı, kontrat yaptıktan sonra bu daireye 30 yatak yerleştirip, yatakları 27 yabancı uyrukluya kiraladı.

Daireden ağır kokuların gelmesi ve alt katlardaki evlere suların sızması üzerine çevre sakinleri durumdan haberdar oldu.

Ev sahibi, bir türlü sonuç alamayınca İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi. Oda'nın girişimleri sonucunda emlakçı, yabancı uyrukluları çıkartıp evi boşalttı.

"Tuttuktan 3 ay sonra alt kiralama yapmış"

İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Pul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentsel dönüşümün yoğun olduğu Avcılar'da yıkıma yüz tutmuş binaların yabancı uyruklulara kiraya verilebildiğini söyledi.

Bu olayda da bir kişinin kayıt dışı emlakçı aracılığıyla evini kiraya verdiğini anlatan Pul, "Kayıt dışı emlakçı da kendisinin tutmak istediğini söylemiş ve kontrat yapmışlar. Kontrat gayet normal. Çünkü kimliği var. Kimliğine göre düzenlenmiş ama kaçak olan emlakçı evi illegal kullanmış. Tuttuktan 3 ay sonra alt kiralama yapmış. Bu yasaktır, 2 milyon lira gibi bir cezası var. 2+1 daireye 30 ayrı yatak yerleştirerek, yatak başı 3 bin liradan kiraya vermiş. Bu illegal bir iş." diye konuştu.

Arzu Pul, bir zaman sonra mal sahibi ve bina sakinlerinin durumdan rahatsız olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Polise ihbar etmişler, baskın düzenlenmiş. Bir ay içerisinde 20 kez baskın düzenlenmiş ama kayıt dışı veya kaçak göçmene rastlanmadığı için herhangi bir işlem yapmadan geri dönmüşler. Bu, böyle 3 ay devam etmiş. Binaya giren çıkanın haddi hesabı yok. Üst taraftan sular akıyor, kokular geliyor. Bu rahatsızlık uzun bir süre devam etmiş. Daha sonra mal sahibinin konuyu bize iletmesiyle müdahale ettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, 2 gün içerisinde de tahliyesini yaptırdık ama zoraki. Çünkü kontratlarının bitmesine çok vardı. Çıkmasa çıkmazlardı. Şu anda daire boş."

Kaynak: AA / Güncel

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