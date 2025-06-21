Avcılar'da Kayalıklarda Kadın Cesedi Bulundu

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Ambarlı Mahallesi'nde deniz kıyısında bulunan kayalıklarda bir kadın cesedi tespit edildi. Olay yerine gelen polis, ceset üzerinde kimlik bilgisi bulamadı ve ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avcılar'da deniz kıyısında yer alan kayalıklarda kadın cesedi bulundu.

Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde, sahildeki kayalıklarda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kadın cesedinin üzerinde kimlik belirlemeye yarayacak herhangi bir belgeye rastlamadı.

Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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