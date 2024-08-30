Avcılar'da Kasklı Hırsızlar Tarafından Motosiklet Çalındı

AVCILAR'da park halindeki motosiklet, kasklı 2 şüpheli tarafından çalındı. Kasklı hırsızlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Cihangir Mahallesi'ndeki Kamarot sokağa park edilen 34 FYV 199 plakalı motosikletin yanına gelen kasklı 2 şüpheli motosikleti kaldırımdan indirdi. Ardından D-100 yan yola çıkan şüpheliler çaldıkları motosikletle gözden kayboldu. Polis güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan hırsızlık olayına karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet sahibinin 650 bin lira değerinde olduğu öğrenilen aracını gören veya yerini bilene para ödülü vereceği de öğrenildi.