Avcılar'da Kargo Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Avcılar'da Kargo Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Avcılar'da meydana gelen kazada kargo aracı ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AVCILAR'da bir kargo aracı ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kargo şirketine ait 57 AAE 912 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen 34 DBM 331 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise aracından inerek yaralıya yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından ağır yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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