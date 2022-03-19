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Son dakika haber: Avcılar'da kararsız sürücü otomobiliyle bariyere çarptı

Demirören Haber Ajansı - İhsan Dörtkardeş - Güncel
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Son dakika haber: Avcılar'da kararsız sürücü otomobiliyle bariyere çarptı

Son dakika haberleri... AVCILAR'da sürücünün hangi yola gideceği konusunda kararsız kalması sonucu meydana gelen kazada otomobil yön uyarı tabelasına çarptıktan sonra bariyerlere çıktı.

AVCILAR'da sürücünün hangi yola gideceği konusunda kararsız kalması sonucu meydana gelen kazada otomobil yön uyarı tabelasına çarptıktan sonra bariyerlere çıktı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yoldan gelen 34 ZJ 1920 otomobilin sürücüsü yan yola devam ile D-100 karayoluna çıkma konusunda kararsız kaldı. Sürücü bir türlü karar vererek direksiyonu çevirmeyince otomobil, yön uyarı tabelasına vurduktan sonra bariyerlere çarptı. Ölen veya yaralanan olmayan kazada, polislerin gerekli tespitleri yapması ardından hasar gören otomobil bariyerlerden çekildi.


Son dakika haber: Avcılar'da kararsız sürücü otomobiliyle bariyere çarptı

Son dakika haber: Avcılar'da kararsız sürücü otomobiliyle bariyere çarptı

Son dakika haber: Avcılar'da kararsız sürücü otomobiliyle bariyere çarptı

Son dakika haber: Avcılar'da kararsız sürücü otomobiliyle bariyere çarptı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Otomobil, Avcılar, Güncel, Haberler

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