Avcılar'da Kapalı Kasa Minibüste Yangın Çıktı

AVCILAR'da park halinde bulunan kapalı kasa minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere vatandaşlar önce yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ardından da minibüsün arakasında bulunan su dolu damacanalarla alevleri söndürmeye çalıştılar. O anlar cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki kapalı kasa minibüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ancak alevler yükselmeye devam etti. Bu sırada bir vatandaşın minibüsün arka kısmında bulunan su dolu damacanalardan birini alarak, alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, kapalı kasa minibüs kullanılamaz hale geldi.