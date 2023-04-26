AVCILAR'DA KAMYONETE ÇARPAN MOTOKURYE HAYATINI KAYBETTİ

AVCILAR'da bir restoranda motokurye olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Kaşıkçı, motosikletin kontrolünü kaybederek park halindeki kamyonete çarptı.

AVCILAR'da bir restoranda motokurye olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Kaşıkçı, motosikletin kontrolünü kaybederek park halindeki kamyonete çarptı. Hastaneye kaldırılan Kaşıkçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ek iş olarak motokuryelik yapan Yusuf Kaşıkçı'nın kullandığı 34 SP 1376 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle park halindeki kamyonete çarptı. Ağır yaralanan Kaşıkçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden motosikletin park halindeki kamyona çarptığı anlar yer aldı. Kaşıkçı'nın cenazesi defnedilmek üzere Sinop'a götürüldü.