Son dakika haber: Avcılar'da trafikte kameramanın darbedildiği kavgaya ilişkin davada 2 tahliye kararı

Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli kameramanın kornea nakli yapılan gözüne yumruk atılması sonucu büyük oranda görme yetisini kaybettiği kavgaya ilişkin 6 müşteki sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu müşteki sanık tahliye edildi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu müşteki sanıklar Deniz Erdem ve Servet Erdem, tutuksuz müşteki sanık Arslan Erdem ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, müşteki sanık Ercan Yüksel'in kornea nakli yapılan gözündeki yaralanmanın tespiti için Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından rapor düzenlendiği ifade edildi.

Raporda, Yüksel'in 2019'da sağ gözünden, 2021'de ise sol gözünden ameliyat edilerek kornea nakli yapıldığı aktarıldı. Olayın ardından Yüksel'e göz muayenesi de yapıldığı belirtilen raporda, sol gözün görmesinin el hareketini algılayabilme seviyesine düştüğü ve ameliyat edildiği vurgulandı. Yüksel'in son yapılan göz muayenesine de yer verilen raporda, görme keskinliğinin 1 metreden parmak sayma seviyesinde, sol gözde tespit edilen görme kaybının duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesi niteliğinde olduğu vurgulandı.

Savunmalarında, pişman olduklarını öne süren tutuklu müşteki sanıklar tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu müşteki sanıklar Deniz Erdem ile Servet Erdem'in tutuklu kaldıkları süre ve delil karartma ihtimallerinin bulunmaması sebebiyle tahliyelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile şoför Mevlüt Çalışkan'ın, kar yağışının etkili olduğu 28 Ocak'ta ilçedeki olumsuz durumu görüntülemek için göreve çıktığı belirtiliyor.

Belediye çalışanlarının araçlarında seyir halindeyken yolun kaygan olması ve fren yapması nedeniyle aynı istikamette giden diğer müşteki sanıklar Arslan Erdem, Servet Erdem ve Deniz Erdem'in araçlarına arkadan çarptıkları ifade edilen iddianamede, çarpmanın ardından müşteki sanıkların araçtan indikleri ve tartışmaya başladıkları bildiriliyor.

İddianamede, bu sırada müşteki sanıklar Servet ve Deniz Erdem'in yumrukla birçok kez vurduğu müşteki sanık Ercan Yüksel'in gözünden hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek derecede yaralandığı aktarılıyor.

Kavga sırasında 6 kişinin, yumruk ve tekmeyle birbirlerini de darbettiği belirtilen iddianamede, müşteki sanık Arslan Erdem'in "kamu görevlisini basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, tutuklu olan müşteki sanıklar Deniz ile Servet Erdem'in de "basit yaralama" ve "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, müşteki sanıklar Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Ercan Yüksel'in de "basit yaralama" suçundan 6'şar aydan 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.