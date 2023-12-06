Avcılar'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Aydınlatma Direğine Çarptı

AVCILAR'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, servis minibüsüyle aydınlatma direğine çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde Turksan Durağı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Altan 34 LEH 832 plakalı boş servis minibüsüyle Küçükçekmece'ye doğru giderken direksiyon başında fenalaştı. Altan, servisin direksiyon kontrolünü kaybetti ve D-100 bağlantı noktası yakınlarındaki bir aydınlatma direğine çarptı. Kaza yapan şoför araçtan çıkarılarak gelen ambulansa alındı. Sağlık görevlileri ile konuşan ve daha önce kalp ameliyatı geçirdiğini, direksiyon başında fenalaştığını belirten Mustafa Alkan buradaki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören Emine Vardarlıer, "Normal hızda gidiyordu. Birden kontrolü yitirip direğe çarptı. Çevredekiler koşup çıkardı. Daha önce kalp ameliyatı geçirdiğini kaza anında el ve ayaklarını kullanamadığını anlattı. Başında kan vardı" dedi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, kazanın güvenlik kamerası kaydı da ortaya çıktı. Görüntülerde normal hızda giden aracın direğe çarptığı görülüyor. Kaza nedeniyle yoğunlaşan D-100 yan yol aracın çekilmesi ve işçilerin yoldaki temizlik çalışmaları ardından normale döndü.