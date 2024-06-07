Avcılar'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Avcılar'da bir kahvehaneye 2 şüpheli tarafından silahla ateş açılması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 3 şüpheli, otomobille Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisleri Yolu Caddesi'ndeki kahvehanenin önüne geldi. Araçtan inen, biri uzun namlulu silahlı, diğeri tabancalı 2 şüpheli, içeriye ateş açtı.

Saldırıda kurşun isabet eden 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, saldırganların olay yerine gelmeleri ve saldırının ardından kaçmaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.