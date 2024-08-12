Avcılar'da kahvaltı sırasında bıçaklı saldırı: Bir ölü, iki yaralı
Avcılar'da kahvaltı sırasında ailesiyle tartışan bir kişi, bıçakla babasını öldürürken, annesini ve kardeşini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve saldırgan gözaltına alındı.
İhsan DÖRTKARDEŞ/ Avcılar'da kahvaltı sırasında ailesiyle tartışan kişi, bıçakla babasını öldürürken, annesini ve kardeşini yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürülürken, saldırgan gözaltına alındı.