Avcılar'da kahvaltı sırasında bıçaklı saldırı: Bir ölü, iki yaralı

İhsan DÖRTKARDEŞ/ Avcılar'da kahvaltı sırasında ailesiyle tartışan kişi, bıçakla babasını öldürürken, annesini ve kardeşini yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye götürülürken, saldırgan gözaltına alındı.