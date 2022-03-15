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AVCILAR'DA KAFEDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AVCILAR'da kafede çıkan yangını itfaiye söndürdü.

AVCILAR'da kafede çıkan yangını itfaiye söndürdü. Kafede hasar meydana geldi.

Denizköşkler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde restoranın kafe bölümünde saat 10.00 sıralarında elektrik sisteminin kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Kafedeki masa, sandalye ve diğer eşyalar kısa sürede tutuştu. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye erlerinin müdahalesi ile yangının restoranın yan ve üstündeki bölümlerine sıçraması önlendi. Yangın nedeniyle kafede hasar oluştu.

AVCILAR'DA KAFEDE YANGIN

AVCILAR'DA KAFEDE YANGIN

AVCILAR'DA KAFEDE YANGIN

AVCILAR'DA KAFEDE YANGIN

AVCILAR'DA KAFEDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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