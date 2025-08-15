Avcılar'da Kadın Darbederi Tutuklandı

Avcılar'da sahilde yürüyüş yapan kadına saldıran eski erkek arkadaşı, polis tarafından tutuklandı. Olayda müdahale edenlere de tepki gösteren şüpheli, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisinin alınmasının ardından cezaevine gönderildi.

AVCILAR'da sahilde birlikte yürüyüş yaptığı kadını darbeden şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos saat 21.30 sıralarında Ambarlı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sahilde yürüyüş yapan M.M.A. (38), kendisini bir süre takip eden eski erkek arkadaşı B.K. (44) tarafından saldırıya uğradı. Kadını kurtarmak için müdahale edenlere de tepki gösteren şüpheli B.K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan M.M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
