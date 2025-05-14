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Avcılar'da Kaçak Moloz Dökümüne Dronlu Ceza

Avcılar'da Kaçak Moloz Dökümüne Dronlu Ceza
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Avcılar'da dronlarla takip edilerek kaçak moloz dökümü yapan kişilere 91 bin lira para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, boş bir araziye hafriyat dökümü yapanları tespit etti ve yakaladı.

AVCILAR'da dronlu takibin ardından kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen kişilere 91 bin lira para cezası uygulandı.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yeşilkent Mahallesi G824 Sokak'ta bulunan boş araziye kamyonetle gelen kişilerin bölgeye kaçak hafriyat dökümü yaptığını belirledi. Olayın ardından kamyonetle uzaklaşan kişiler, zabıta ekiplerinin dronlu takibiyle yakalandı. Çevre kirliliğine sebebiyet verilen kişilere ilgili kanun gereği 91 bin lira ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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