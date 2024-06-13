Avcılar'da Kaçak Kurbanlık Denetimi

AVCILAR'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi zabıta, belediye ve polis ekiplerinin de katıldığı denetim yapıldı. Denetimlerde, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na 7 küçükbaş kurbanlığın kaçak getirildiği tespit edildi. Hayvan sahibine toplam 144 bin lira idari para cezası uygulandı.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri, Fen İşleri ve Temizlik Müdürlüğü, Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi denetim yaptı.Tahtakale Mahallesi'ndeki denetimlerde kurban pazarında satılmak üzere, Anadolu yakasından Avrupa Yakası'na kaçak getirilen 7 küçükbaş kurbanlık tespit edildi. Kurbanlıkların önce küpe numaraları kontrol edildi ardından da tutanak tutuldu. El konulan 7 küçükbaş kurbanlık veteriner kontrolünden geçirilip kesildi. Hayvan sahibine toplam 144 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde Okul yolu caddesi ile Süphan sokak kesişiminde izinsiz yapılan bir ahır ile kurban satış ve kesim yerleri de yıkıldı.