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AVCILAR'DA KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ İMALATHANESİNE BASKIN

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AVCILAR'da düzenlenen operasyonda kaçak içki imal edilen işyerine baskın düzenlendi.

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda kaçak içki imal edilen işyerine baskın düzenlendi. Yapılan baskında 2 bin 120 litre alkol ve çok miktarda malzemeye el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 bin 607 sayılı kanuna muhalefet ederek kaçak alkol imal eden kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler dün Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir işyerinde kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde alınması üzerine baskın düzenledi. Ekipler işyeri sahibi S.T.?yi gözaltına alırken yapılan aramalarda 2 bin 120 litre alkol, 75 bidon, 3 plastik tank, 1 alkol damıtma kazanı, 2 su pompası, ikili soğutma fanı ve 2 hortuma el koydu. Kaçak alkol imalatı ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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