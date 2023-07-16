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Avcılar'da İzolasyon Çalışması Yapılan Binanın Çatısı Yandı

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Avcılar'da izolasyon onarım çalışması yapılan 4 katlı binanın çatısı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AVCILAR'da izolasyon onarım çalışması yapılan 4 katlı binanın çatısı yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde Avcılar Kaymakamlığı'nın karşısında bulunan, izolasyon kaplama çalışması yapılan binanın çatısında, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki binalardan fark edilince durum112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cihangir Mahallesi İtfaiye Avcılar Güncel Haberler

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