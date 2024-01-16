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Avcılar'da İsteyerek Düşük Yaptığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Yabancı Uyruklu Kadına Adli Kontrol Tedbirleri Uygulandı

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Avcılar'da bir otelde düşük yaptığı ihbarı üzerine gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Kadın, ifadesinde hürriyetinin kısıtlanarak fuhşa zorlandığını ve çocuğu istemediği için düşük yaptığını beyan etti.

Avcılar'da isteyerek düşük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-18 Ekim 2023 tarihlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir otelde, yabancı uyruklu bir kadının düşük yaptığı ihbarını aldı. Kimliği belirlenen M.K, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

M.K, emniyetteki ifadesinde, "Esenyurt'ta hürriyetinin kısıtlanarak fuhşa zorlandığı, hamile kaldığı, çocuğu istemediği için düşük yaptığı" beyanında bulundu.

Şüpheli hakkında, sevk edildiği adli makamlarca, Türk Ceza Kanununun 100. maddesinde yer alan, "gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu isteyerek düşürme" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Avcılar Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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