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AVCILAR'DA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN

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AVCILAR'DA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN

AVCILAR'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

AVCILAR'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak'ta İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait yurt inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı konteynerde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Üniversitesi İtfaiye Güncel Haberler

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