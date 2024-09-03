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Avcılar'da İş Yerlerine Yapılan Denetimde Reklam Malzemeleri Toplandı

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Avcılar'da belediye ekipleri tarafından yapılan denetimde, iş yerlerinin kaldırımı işgal eden reklam malzemeleri toplandı.

AVCILAR'da esnafın iş yerinin önünde reklam amaçlı bıraktığı duba, flama ve caddeye park edilmesini önlemek için yerleştirdiği palet ve lastikler belediye ekipleri tarafından toplandı.

Avcılar'da yürümeyi zorlaştıran ve kısmen kaldırımı işgal eden iş yerlerine yönelik olarak belediye ekipleri, trafik polislerinin de desteğiyle denetim yaptı. Merkez, Denizköşkler ve Cihangir Mahallesi'nde iki saati aşan denetimde, kaldırımda yürümeyi zorlaştıran tanıtım panoları, flama, bayrak, lastik, masa ve sandalyeler toplandı.

Trafik Kanunu, zabıta talimatnamesi ve ilgili yasanın verdiği yetkiyle yapılan denetimlerde, esnafın caddeye bıraktığı duba, sandalye, eski lastik, beton dökülmüş tenekeler tek tek araçlara alındı. Esnafların el konulan malzemeleri alma çabası sonuç vermedi. Kamyon ve kamyonet kasalarını dolduran malzemeler Avcılar Belediyesi'nde belirlenen yere döküldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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