Avcılar'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Avcılar'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'nde bulunan, daha önce tamirhane olarak kullanılan tek katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında, iş yerinde ve içerisindeki 2 hurda otomobilde hasar meydana geldi.