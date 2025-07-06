Avcılar'da İş Yerinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da, daha önce tamirhane olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde ve içerisindeki iki hurda otomobilde hasar meydana geldi.

Avcılar'da, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üniversite Mahallesi Uran Caddesi'nde bulunan, daha önce tamirhane olarak kullanılan tek katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında, iş yerinde ve içerisindeki 2 hurda otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Bomba iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.