Avcılar'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Avcılar'da bulunan bir iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

AVCILAR'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tahtakale Mahallesi Ispartakule'de Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde, saat 16.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Başakşehir, Avcılar, Bağcılar olmak üzere çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınarak söndürülebilmesi için çalışma sürdürülüyor.